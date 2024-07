#Intervju Mojca Zupančič, skladateljica in pianistka: Urejanje kaosa v smiselno celoto

Pianistka, skladateljica in intermedijska umetnica Mojca Zupančič raziskuje zvočne teksture, odnose med akustičnimi inštrumenti, improvizacijo in dinamiko v različnih zasedbah, v navezi zvoka s sliko in drugimi avdio reaktivnimi vizualijami ter performativnostjo.