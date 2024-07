»Ne priznam krivde za očitano kaznivo dejanje, niti drugih dejstev po obtožnici,« je včeraj na celjskem sodišču sodnici Leonidi Jager dejala Damjana Šumlak, nekdanja računovodkinja družbe Atrij, ki je leta 2017 pristala v stečaju. Kaj točno piše v obtožnici, sicer še ni znano, saj je tožilka Katja Leban še ni prebrala. Znano pa je, da ji obtožnica skupaj z nekdanjim direktorjem Atrija Radovanom Cinkom, ki ga na sodišče včeraj ni bilo, očita tri nadaljevana kazniva dejanja poslovne goljufije. Cink je sodišču poslal zdravniško potrdilo, da še vsaj tri mesece ne bo sposoben za sojenje, zato je sodnica narok zanj preložila na sredino oktobra.

Obtožnica zgolj proti Cinku in Šumlakovi

Spomnimo, da je družba Atrij v dvanajstih letih za okoli 3,2 milijona evrov ogoljufala več kot šest tisoč etažnih lastnikov nepremičnin, saj z denarjem, ki so ga prejeli kot upravniki, niso plačevali elektrike, vode in drugih stroškov. Prav tako Šumlakova, ki jo zagovarja odvetnik Simon Karlovšek, ni priznala odškodninskih zahtevkov, ki so jih na sodišče vložili oškodovanci. Spomnimo, da so celjski kriminalisti pred štirimi leti končali izredno zahtevno in dolgotrajno preiskavo, povezano z upravljanjem večstanovanjskih objektov na širšem Celjskem. Kot sta takrat razkrila vodja sektorja kriminalistične policije Damijan Turk in Ervin Stojnšek, vodja skupine za finančno kriminaliteto v celjski policijski upravi, so kazensko ovadili dve povezani pravni in dve fizični osebi, doma z območja Celja. Poleg družbe Atrij še sorodno nepremičninsko družbo Fisa Nepremičnine iz Murske Sobote, s katero se je Atrij združil. A je tožilstvo na koncu obtožnico vložilo zgolj proti zdaj že nekdanjemu direktorju Atrija Cinku in računovodkinji Šumlakovi, ne pa tudi zoper povezani pravni družbi. Pred dvema letoma je tožilstvo obtožnico vložilo na celjsko sodišče, lani je ta postala pravnomočna. Cink in Šumlakova sta obtožena treh nadaljevanj kaznivih dejanj poslovne goljufije. Ko so ju kriminalisti ovadili, so jima očitali kar 248 kaznivih dejanj poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja, med preiskavo pa je tožilstvo prvotni očitek spremenilo v nadaljevana kazniva dejanja poslovne goljufije. Zagrožena kazen za omenjeno kaznivo dejanje je od enega do desetih let zapora.

Neupravičeno porabljala denar rezervnega sklada

Nekdanji direktor in računovodkinja sta, kot so razkrili kriminalisti, kazniva dejanja izvrševala od konca leta 2005 do sredine leta 2017. Svoje početje sta prikrivala na različne načine. V tem času sta v škodo etažnih lastnikov in v neupravičeno korist pravne osebe pridobila več kot 3,2 milijona evrov premoženjske koristi. Od tega je bilo 2,5 milijona evrov iz rezervnega sklada večstanovanjskih in poslovnih objektov, preostalo je bil denar od obratovalnih stroškov in najemnin za tretje osebe, elektrike, zavarovanj, komunalnih stroškov in drugega, ki nikoli ni bil odveden. Puščala sta ga na transakcijskih računih poslovnega subjekta, čeprav bi ga morala prenesti na poseben, tako imenovani fiduciarni račun.