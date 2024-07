Kosjerinova, ki se je rodila leta 1987 v Sarajevu, se je pri petih letih preselila v Beograd, kjer je najprej delala kot model, leta 2004 pa osvojila naslov miss teen. Pred desetimi leti se je nato zaposlila v razvedrilnem programu RTS. Člane programskega sveta je namreč zmotilo, da so v oddaji prikazali del poroke, ker to po njihovem mnenju sodi v rumeni tisk, ne pa na javno televizijo, medtem ko so v uredništvu oddaje po navedbah vira menili, da ni s tem nič narobe, in dodali, da so ji na tak način želeli čestitati za poroko.

Član upravnega odbora Predrag Azdejković je nato dejal, da ne morejo storiti ničesar, saj nimajo pravice posegati v uredniško politiko. »Edini, ki lahko kaznuje urednike za napake, je direktor, čigar ekipa je to, če se mu zdi potrebno. Lahko pa se odzove tudi etična komisija RTS, če kdo poda prijavo zaradi kršitve etičnega kodeksa RTS,« je za portal nova.rs povedal Azdejković.

Sam v objavljenem posnetku ne vidi ničesar spornega. »Dragana Kosjerina je zvezda, in če RTS objavlja novice o porokah drugih zvezd, potem ne vidim nobenega problema. Dragani lahko le čestitam in ji želim veliko sreče v zakonu,« je povedal.