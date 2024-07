Zdaj je več o tem in samem posegu povedal za hrvaški Jutarnji list. Kot pravi, poseg ni bil boleč, saj je bil opravljen ob lokalni anesteziji, ker s plešavostjo ni imel velikih težav, pa je bil tudi zelo hiter.

»Gre za tretma, ki je končan v pol dneva glede na to, da nisem imel težav s klasično plešavostjo, ampak z visokimi zalizci, ki so me motili. Tako da sem zelo hitro opravil,« je povedal pevec, ki je poseg opravil v Zagrebu.

O cenah je dejal, da se gibljejo okoli 2000 evrov, vse pa je odvisno od tega, koliko časa poseg traja in kolikšna je površina, na kateri morajo zdravniki delati. Če je moški bolj plešast, lahko poseg traja dva dni in stane okoli 4000 evrov, če manj, pa je končan v enem dnevu in stane pol manj, je pojasnil.

Houdek, hrvaški predstavnik na Evrosongu leta 2027, je še dejal, da se mu presajanje las še vedno zdi tabu tema, a se stanje z leti izboljšuje. K temu so po vsej verjetnosti prispevali tudi številni znani moški, ki so priznali, da so opravili ta poseg. Zanj se je odločil pevec Tony Cetinski, ki je tako kot Houdek na kirurški mizi preživel le kratek čas, enako pa sta storila tudi znani hrvaški kuhar Ivan Pažanin in vplivnež Sandi Pego, ki se je na poseg odpravil v Turčijo.