»Lahko rečete, da je pobeg iz zapora zame postal hobi, a to ni res. Želim biti svoboden kot vsi Albanci,« je med drugim dejal Hajrizi, ki se je po begu v živo javljal na tiktoku. Faton Hajrizi je bil obsojen na zapor zaradi umora ruskega vojaka. V času, ko je zagrešil umor, je bil star le 15 let. V zapor je prišel s 23 leti, danes pa je star 40 let. Prvič je pobegnil iz zapora v Mitrovici, in to tri dni po tem, ko so ga zaprli. Zdaj, v soboto, je zbežal iz zapora Smrekonica.

Kosovski mediji so razkrili njegov podroben in lahko bi rekli filmski načrt, po katerem mu je uspelo zbežati na prostost. Najbolj znani ubežnik na Kosovu je najprej uporabil posteljnino, ki jo je privezal na radiator sobe, v kateri je bil. Splezal je skozi okno v drugem nadstropju in se prebil do prvega nadstropja, nato je prečkal še zunanji zid in bil je zunaj.

Zavod za prestajanje kazni zapora Smrekonica je odprtega tipa, njegov pobeg pa je potrdila tudi tamkajšnja uprava, ki je suspendirala dva policista.

Hajrizi je na tiktoku pojasnil, da je pobegnil zaradi nekorektnega odnosa delavcev v zaporu in da je zapustil državo. »Psihično sem bil izmučen, nisem mogel več zdržati. V tem stanju se ne bom vrnil v zapor. Tamkajšnji zaporniki trpijo, ni možnosti varščine, vsi nimajo enake obravnave,« je še dejal in dodal, da se je odločil za začasen pobeg in da se bo vrnil na prestajanje kazni, ko se bo sam odločil za to.