Severinin nastop naj bi po pisanju medijev, ki so dobili vpogled v pogodbo, stal približno 400.000 evrov, v okviru pogodbe pa je predviden tudi prenos koncerta Sarajevske filharmonije iz Narodnega gledališča preko LED-zaslona pred Večnim ognjem.

Županja Benjamina Karić s tem po poročanju bosanskih medijev ni navdušila nekaterih Sarajevčanov, ki so izrazili nezadovoljstvo nad hrvaško pevko. Srbski Kurir pa medtem ugotavlja, da županjo očitno motijo ​​le srbski pevci. Pri tem so spomnili, da je prebivalce pozvala, naj ne hodijo na koncert Aleksandre Prijović. Županja je na omrežju X zapisala: »Nimam pooblastil, da bi prepovedovala ali odobravala izvedbo koncertov in predstav v mestu, zato pa imate vi, moji sodržavljani, pravico odločati, ali želite iti ali ne! Vsak ima pravico do izbire,« je sporočila, pri tem pa so jo podprli tudi številni Sarajevčani, ki so menili, da srbska pevka nima kaj iskati v sarajevski dvorani Zetra. Prijovićeva je tam vseeno izvedla tri koncerte.