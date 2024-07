Ob 29. obletnici genocida v Srebrenici: Zmagoslavje genocidne politike

Pred tremi leti je Spominski center Srebrenica objavil transkripte sej skupščine srbskega naroda v Bosni in Hercegovini (BiH) in Narodne skupščine Republike Srbske (NSRS) v obdobju od 24. oktobra 1991 do 21. februarja 1996. Gre za projekt, v okviru katerega je skupina raziskovalcev pretipkala stenograme sej obeh skupščin srbskega naroda v BiH iz tega obdobja, ki se jih je prijel naziv »zapisi o genocidu« (v originalu »transkripti genocida«).