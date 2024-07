#intervju Neca Falk, pevka, slikarka, fotografinja: Poglobljeno sporočilo stopi vate

Kdo ne pozna njenih rdeče obarvanih las, njene neizmerljive energije na odru, njene barve glasu in njene karizme? Neca Falk je slovensko glasbeno sceno očarala s svojim prvim nastopom na Slovenski popevki leta 1972, s skladbo Prva ljubezen. Sledil je prvi album z naslovom Danes, doslej jih je izdala enajst. In kdo ne pozna Nece Falk, ki je vtisnila glas Mačku Muriju in muci Maci, na albumu, ki so ga poslušale generacije otrok in ga bodo poslušale generacije za nami?