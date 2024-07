Bjana – Cuvée Prestige Extra Brut 97

Miran Sirk je lansko leto dobil 95 točk za svoj Cuvée Prestige Extra Brut 2018. Letos so mu dali še dve točki več in platinasto medaljo za letnik 2019. Če so lani našli v njegovi penini čudovito mešanico medu, masla, hruške in jabolčne pite, so ocenjevalce letos, ko so imeli v ustih novo kombinacijo 55 odstotkov chardonnayja in 45 odstotkov modrega pinota, pretresle osupljive plasti kompleksnosti: razkošni citrusi in piškotni brioši, ki slovesno drsijo po elegantni peni in očarljivi kislini. Dolg in obstojen zaključek požirka je pustil sled harmonične svežine zelenega jabolka. »Preprosto. Izjemno,« so zapisali za peneče vino, ki ga je v vinskih trgovinah najti za kakšnih 34 evrov. Jasno, vino prihaja iz Sirkovih briških vinogradov, Bjana pa je v vseh svojih oblikah, brut, brut rosé, cuvée prestige in brut zero, velika zgodba o uspehu. Ob platinasti nagradi je Miran Sirk letos dobil tudi 91 točk za klasični brut in 89 za brut rose, ki gotovo ostajata med najbolj prodajanimi peninami pri nas.