Idej je bilo več, za zelo dobro se je pokazala ustanovitev Družbe svetega Cirila in Metoda leta 1885 v Ljubljani. Družba je bila zasnovana kot narodnoobrambno združenje zavednih Slovencev, prek katerega so na Slovenskem, podobno kot na istem prostoru pripadniki nemško govorečih skupnosti, ustanavljali vrtce, osnovne šole ter bralna društva, vse s ciljem braniti in ohranjati slovenski jezik. Ustanovitelji družbe so si za vzor izbrali solunska misijonarja grškega rodu Cirila in Metoda, rojena kot Konstantin in Mihael. Kot misijonarja sta najprej delovala na Krimu, okoli leta 890 pa ju je moravski knez Rastislav povabil k širjenju krščanskega izročila med slovanske narode. Na to dolžnost sta se dobro pripravila, se učila slovanske govorice (najprej makedonščine) in sprva v pisavi, imenovani glagolica, ustvarila večini Slovanov zadosti razumljiv jezik, ki ga danes imenujemo starocerkvena slovanščina. Pozneje sta glagolico zamenjala z drugo pisavo, ki jo ravno po Cirilu še danes imenujemo cirilica. Ker sta torej krščanstvo širila v slovanskem in ne v hebrejskem, grškem in latinskem jeziku, slednja sta bila nasploh na tem območju edina priznana jezika, sta naletela na velik odpor in jezo pri Germanih, ki so jima očitali krivoverstvo in ju ovadili papežu. Toda ta ju je presenetljivo podprl in vlil slovanskim narodom novo samozavest. V njuno čast so ti ob njunem dnevu, 5. juliju, prirejali velike ljudske veselice, ki so jih oznanjali veliki kresovi. Družba Cirila in Metoda je v Sloveniji delovala tudi v času med obema vojnama, v času Titove Jugoslavije pa ni dobivala več prave podpore in je v prehodu s petdesetih na šestdeseta leta prejšnjega stoletja polagoma ugasnila.

Za Družbo sv. Cirila in Metoda

Nedavno smo zopet čitali, kako ogromne svote žrtvuje narod češki za svoja obrambna društva, in storilo se nam je milo, ko smo se spomnili na našo Družbo sv. Cirila in Metoda. Ne prihaja nam na misel, da bi zahtevali od revnega slovenskega naroda enakih žrtev, kakor jih žrtvujejo bogati Čehi, a več, neprimerno več bi se dalo in moralo storiti. (…)

Domovina, 28. aprila 1905

K prazniku sv. Cirila in Metoda

Danes praznujemo praznik sv. Cirila in Metoda, slovanskih blagovestnikov, katerima je slovenski narod že dolga stoletja prižigal v čast in slavo kresove po naših hribih in gorah in jima jih tudi danes. Kajti sveta brata Ciril in Metod sta tesno povezana z usodo in zgodovino slovenskega naroda ter stojita s svojim delom v začetku slovenske kulturne zgodovine. (…)

In kdor danes časti vrla brata, pa ne priznava njune krščanske kulturne tradicije kot najstarejše žive slovenske kulturne smernice, ga ne časti s srcem in ljubeznijo, temveč mu mora proslava služiti samo za določen politični namen, ki je vsakemu jasen. Tu mislimo na proglas najglavnejšega slovenskega svobodomisleca, akonfesionalca, ki je sam prostovoljno stopil iz katoliškega občestva, predsednika OF Jožeta Vidmarja, ki ga je izdal za ta praznik vsem odborom OF po deželi, pozivajoč jih, naj letos posebno svečano proslave ta narodni in verski praznik slovenskega naroda in naj iz njega črpa moč za oblikovanje novega, samozavestnega, aktivnega slovenskega človeka«. In ta proglas je podpisal tajnik »komunistične stranke za Slovenijo« Boris Kidrič, predstavnik stranke, ki načeloma ne priznava ne vere ne narodnosti. Ta dva si lastita pravico, proglašati praznik katoliških svetnikov za praznik OF. Nova maska, ki naj vrže pesek v oči lahkovernim. Zakaj pa niso tega praznika poznali lani? (…)

Slovenec, 5. julija 1944

Slovanska brata in naša borba z nemškimi osvajalci

V veličastni borbi naprednih narodov sveta za človeške pravice, dela velikih duhov na novo oživljajo in pridobivajo na pomenu.

Še nikdar nismo poslušali Prešernove Zdravljice s takim razumevanjem kot danes, ko sami ustvarjamo njeno slovensko in človečansko vsebino. Še nikdar nismo praznovali Cirila in Metoda s takim navdušenjem kot danes, ko zmagovito dokončujemo borbo slovanstva z nemštvom, ki sta jim onadva na kulturnem torišču postavljala temelje.

Tisoč let sta bila slovanska apostola simbol borbe z nemškim nasiljem, krutostjo, zvitostjo in verolomnostjo. Njuno delo danes tik pred mogočnim razcvetom slovanskih narodov žanje končne sadove. Posvečeno je s krvjo milijonov naših borcev, ki trohne od Trsta do bregov Volge v cvet slovanske zemlje, na katero ne bo nigdar več stopil tujec. (…)

Doslej smo Slovenci črpali iz dela Cirila in Metoda samo navdih za kulturno in prosvetno delo. Danes se ju spominjamo v znamenju oborožene borbe za našo politično samostojnost, v kateri se bosta tudi naša kultura in prosveta prvič resnično razmahnili. (…)

Slovenski poročevalec, 11. julija 1944

Pretiravanja o Cirilu in Metodu

Ena zadnjih številk revije Katoliški misijoni prinaša namesto uvodnika kratek članek Kaj bi danes storila sveta brata Ciril in Metod?, s podpisom F. S. Žal najdemo v njem ponovljene vse že stokrat prelajnane teze našega cerkvenega zgodovinopisja o obeh svetih bratih (…)

Iz tega pisanja bi sledilo, da sta Ciril in Metod prva prišla na idejo, da je treba evangelij oziroma sveto pismo, prevajati tudi v druge jezike. Toda tako idejo je imel že sredi 4. stoletja tudi gotski škof Wulfila, ki je prevedel evangelije in verjetno tudi staro zavezo svetega pisma v gotski jezik. Tega naši cerkveni zgodovinarji nikdar ne omenijo (…)

Pa tudi druga teza, da so namreč v okolici Soluna bivali Slovani, ne drži, ker je ne potrjuje noben zgodovinski podatek. To je čista izmišljotina tistih, ki bi radi z njo razložili, kako da sta znala sveta Ciril in Metod tako dobro slovansko, da sta se lahko takoj lotila prevajanja v slovanski jezik. Resnica pa bo najbrž ta, da so že davno prej, to se pravi pred Cirilom in Metodom, obstajali prevodi evangelijev v slovanske jezike tistega časa, ki so jih napravili misijonarji grškega rodu, ki so znali slovansko, ali sami slovanski misijonarji, menihi v grških samostanih, in tam sta se najbrž tudi Ciril in Metod naučila slovansko in zvedela za obstoj že napravljenih prevodov, ki sta jih vzela s seboj. (…)

Novi list (Trst), 21. oktobra 1982

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si