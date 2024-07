Zdravniki želijo zaščito pred bolniki

Nikakršno nasilje človeka nad drugim človekom ni dopustno. V najboljšem primeru lahko nekateri dogodki in dejanja, ki so bili povod za nasilje, štejejo za olajševalno okoliščino pri odmeri kazni, nikakor pa ga ne morejo v celoti opravičiti. Vendar pa kaznovanje ne more biti edini odgovor družbe na nasilje posameznika, potrebna sta tudi odpravljanje okoliščin, ki sprožajo nasilje, ter privzgoja vrednot in znanj, ki posameznika odvračajo od lastnih nasilnih impulzov in ga opremljajo z veščinami za nenasilno reševanje konfliktov.