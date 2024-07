Na posnetku, ki je zakrožil po družbenih omrežjih, varnostnik najprej s pestjo udarja moškega, ko pa je Van Wijk skušala pomiriti napetost, je zagrozil še njej. Nasilje se je nadaljevalo v avtomobilu, nato pa je varnostnik skušal Van Wijk na silo vzeti ključe avtomobila in jo pri tem udaril.

Vse skupaj naj bi se začelo zaradi parkiranja. Nizozemska vplivnica, ki naj bi bila z ekipo na Pagu v vlogi sodelavke organizatorjev festivala, naj bi bila z njimi dogovorjena, da lahko uporablja parkirišče, a se varnostnik s tem očitno ni strinjal.

Van Wijk trdi, da je varnostnik zahteval 200 evrov in da je na pomoč poklical tudi kolege. Odšli naj bi šele, ko je Nizozemka poklicala policijo.

Organizatorji: Varnostnik nima nič z nami

Organizatorji festivala Dropzone so dogodek komentirali na Redditu in se od njega distancirali. »Ostro obsojamo kakršno koli nasilje. Ta varnostnik nima nič z Dropzonom in nimamo nadzora nad vsemi parkirišči v Novalji in ob plaži Zrće. Naredili bomo vse, da se takšne stvari ne bi več ponovile.«

Vse skupaj je na svojem uradnem Instagram profilu opisala tudi vplivnica Alennah van Wijk.

Potrdila je pristnost posnetka: »Lahko potrdim, da smo na posnetku jaz, moj partner Frank in prijatelj Robin. Imamo nekaj modric in smo pretreseni, ampak v redu.«

Hrvaški policisti okoliščin nasilnega dogodka uradno še niso pojasnili.