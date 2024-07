Red in mir

Predstavnika Društva za uveljavljanje tradicionalnih vrednot neonacista Urbana Purgarja so na ljubljanskem okrožnem sodišču, kot berem v časopisu, obsodili zaradi dveh kaznivih dejanj izzivanja sovraštva in nasilja. Čeprav je ocenilo, da bi Purgarjev sovražni govor lahko ogrozil javni red in mir, saj se tak govor pri labilnih osebah lahko hitro stopnjuje, ga je zaradi dejstva, da pred tem ni bil obsojen za nasilna kazniva dejanja – večina njegovih obsodb se je nanašala na kraje in prevare – okrožno sodišče na koncu obsodilo samo na pogojno kazen enega leta in štirih mesecev zapora s preizkusno dobo petih let.