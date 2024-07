»Srečevala sem ljudi, ki so se zaradi nepredvidljivih zapletov znašli v hudi stiski,« se spominja Mankanijeva. Tako tudi žensko, ki jo je prosila, naj njenemu vnuku, ki je bil v hudo slabem stanju, vendarle preiščejo kri, ona pa bo skušala čez noč najti denar za preiskavo. Mankanijeva ji je hotela pomagati in je na facebooku zaprosila za donacije. Čez noč se je nabralo več tisoč dolarjev, zato je sklenila, da ustanovi sklad Mama Baby Fund. V naslednjih šestih mesecih je s tem denarjem v bolnišnici pomagala več kot 150 materam in dojenčkom.

Neha Mankani se s svojimi kolegicami iz združenja babic v Pakistanu srečuje s težkimi izzivi, saj imajo v tej državi eno najvišjih smrtnosti novorojenčkov na svetu, na 1000 rojenih jih namreč umre kar 41, petega leta starosti pa ne doživi 67 od 1000 otrok. Visoka smrtnost je tudi med porodnicami, na 100.000 jih pri porodu ali po njem umre več kot 150. Razlog za to je tudi slaba dostopnost zdravstvenih storitev, še posebno na ruralnih območjih. Neha Mankani je zato ustanovila mentorsko pobudo, prek katere usposobljeni strokovnjaki babice po končanem šolanju dodatno izobražujejo in jih usposabljajo tudi, kako ravnati ob nepredvidenih zapletih. Prvi rezultati so že vidni, saj so babice bolje pripravljene, pa tudi bolj samozavestne pri opravljanju svojih nalog, ustanovile pa so tudi potujočo kliniko na ladji, ki skuša zagotoviti zdravstveno in poporodno oskrbo porodnicam v slabše dostopnih predelih države.