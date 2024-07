Svet teatra, plesa in fantazijskih kulis je sicer sramežljivo dekle na odru spremenil v nadarjeno igralko, plesalko, ki je pri trinajstih letih odigrala glavno vlogo v eni od otroških predstav. Gledališče in slikanje sta dekletu, ki je medtem napolnilo 15 let, pomenila vse, ponudili so ji celo štipendijo za nadaljevanje šolanja v umetniški smeri, kar je takrat pomenilo veliko čast.

A njena mama je bila drugačnega mnenja in prepričana, da se mora dekle naučiti »pravega poklica«. Gisela Schiel je tako postala frizerka, spoznala svojega bodočega moža, se z njim preselila v Basel v Švico, odprla frizerski salon, vzgojila dve hčeri in pozabila na umetnost.

Vendar je usoda hotela drugače. Njen mož Paul je mnogo prezgodaj umrl, otroci so odrasli in Gisela Schiel je spet začela slikati. Leta 2021 jo je odkril galerist Nour Nouri iz Pashmin Art galerie v Hamburgu in slike takrat 85-letne umetnice, ki nikdar ni obiskovala umetniške akademije ali se kakor koli izobraževala v tej smeri, ponesel v svet.

Danes se zanje potegujejo znani galeristi, cene njenih slik se gibljejo okoli 16.000 evrov, sama pa pravi, da je takrat, ko slika, povsem drug človek. Zato si je tudi nadela umetniško ime Kalchie, ki ga je sestavila iz svojega drugega imena Clara in priimka. In medtem ko jo pri tej starosti že po dveh urah gospodinjskega dela bolijo vse kosti, pravi, da lahko neprekinjeno slika več ur, največkrat ponoči, pa ne čuti nobene utrujenosti.