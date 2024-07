Po četrtkovi tiskovni konferenci ameriškega predsednika Joeja Bidna, na kateri je vnovič zavrnil možnost, da bi odstopil od predsedniške kandidature, pozivi iz demokratske stranke, naj odneha, ne pojenjajo.

Verjetno sta k temu prispevala tudi dva krepka spodrsljaja. Prvi se je zgodil ob koncu vrha Nata, ko je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega predstavil kot »ukrajinskega predsednika Putina«, a se je hitro popravil, da verjetno toliko razmišlja, da bi premagal Putina, da se mu je zareklo. Drugič se je zmotil na tiskovni konferenci, ko je podpredsednico Kamalo Harris zamenjal z Donaldom Trumpom. »Poglejte, ne bi izbral podpredsednice Trumpove za podpredsednico, če ne bi bila usposobljena za predsednico. Torej začnite pri tem,« je dejal Biden, ko je odgovarjal na vprašanje o svojem zaupanju v Harrisovo.

Biden je sicer na tiskovni konferenci večkrat kašljal, je pa zavrnil tudi možnost, da bi šel na kognitivne teste. Po drugi strani je podrobno spregovoril o vojni v Ukrajini in vojni v Gazi. Da bi odstopil od kandidature, ne razmišlja še naprej. »Če se bom pojavil na konvenciji in bodo vsi rekli, da želijo nekoga drugega, je to demokratični proces,« je dejal Biden in pristavil, da se to ne bo zgodilo. Še naprej se pojavljajo glasovi demokratskih predstavnikov v kongresnem domu, naj Biden odstopi od kandidature. Sedaj ga k temu že poziva 17 kongresnikov.