Ameriški obveščevalci: Rusija je načrtovala umor šefa nemškega orožarskega podjetja Rheinmetall

Ameriška obveščevalna služba je v začetku leta odkrila, da Moskva načrtuje umor Armina Pappergerja, izvršnega direktorja nemškega podjetja Rheinmetall, ki za Ukrajino proizvaja topniške izstrelke in vojaška vozila. V Kremlju so danes poročila o tem zavrnili kot lažna in neverodostojna.