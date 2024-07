12 živali na otoku Sanday je nasedlo še živih, so ugotovili potapljači. Ker jim jih ni uspelo zvleči nazaj v morje, so jih evtanazirali.

Strokovnjaki pravijo, da je o razlogih še prezgodaj govoriti, poroča BBC.

Lokalni prebivalci se zdaj ukvarjajo s tem, kako odstraniti trupla živali: »V podobnih primerih smo jih prepustili naravi. Tokrat pa bomo morali posredovati, saj gre tudi za zaščito javnega zdravja. Javnosti do tedaj svetujemo, naj se temu območju izogiba,« so povedali predstavniki otočja Orkney.

Dozens of whales dead in 'biggest mass stranding in decades' after pod washes ashore at Tresness on the Orkney island of Sanday https://t.co/aqfZWystsKpic.twitter.com/Eh7d064GfM