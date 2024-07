To, kar smo pri Dnevniku predvidevali, že ko je Primož Roglič s svojimi pomočniki ekipe Red Bull-Bora-Hansgrohe s težavo prišel do cilja dvanajste etape in je izgubil dve minuti in pol, se je zgodilo dve uri pred začetkom trinajste etape. »Primoža Rogliča je naša zdravniška ekipa večkrat skrbno pregledala. Končna odločitev je, da se Roglič danes ne bo pojavil na startu,« so sporočili iz ekipe, še preden so se z ekipnim avtobusom pripeljali na start etape v Agenu.

Nič čudnega, da je bil avtobus z rdečim bikom pred začetkom novega tekmovalnega dne medijsko najbolj oblegan. Pred medije je stopil športni direktor Rolf Aldag, saj se je Primož Roglič iz hotela odpravil domov. »Ni prišlo do nobenega zloma ali pretresa možganov. Enostavno so posledice dveh zaporednih padcev tako velike, da ne more nadaljevati. Odločitev smo sprejeli v korist Primoža,« je dejal Nemec.

V ekipi ne priznajo napake

Nekdanjemu smučarskemu skakalcu dirka po Franciji enostavno ni usojena. Leta 2020 je bil na poti do končne zmage, a ga je predzadnji dan šokiral Tadej Pogačar in mu slavje na največji kolesarski dirki na svetu speljal pred nosom. V letih 2021 in 2022 je Roglič po padcih predčasno zaključil Tour. Lani na francoski pentlji ni nastopil, tako da je letos odstopil tretjič zapored. Številni se sprašujejo, zakaj je nekdanji smučarski skakalec vedno na nepravem kraju ob nepravem trenutku. Številni to povezujejo s tem, da se je s kolesarstvom začel ukvarjati v poznih letih. V njegovi ekipi tokrat krivijo športno smolo. »Sem tisti, ki prvi kritizira ekipo, in sem jo že na tej dirki po Franciji. Tokrat ne morem reči nič. Ekipa je bila na kolesih ekipe UAE Emirates, kar se mi ne zdi najslabši položaj. Enostavno je prišlo do nesreče kolesarja Astane in Primož se padcu ni mogel izogniti,« je situacijo videl šef Red Bulla ​Ralf Denk​. »Vsa ekipa je moralno povsem na dnu,« je dodal.

S trditvami šefa moštva se ne strinjajo drugi kolesarski strokovnjaki. »Nico Denz, Danny van Popel in Marco Haller so padli na zrelostnem izpitu. Nikogar ni bilo okoli Primoža v ključnem trenutku,« je že med prenosom na TV Slovenija dejal ​Martin Hvastija. Podobno razmišlja tudi legendarni ​Lance Armstrong, ​ki je v svojem podkastu THEMOVE dejal: »Šolski primer, zakaj se je treba voziti na čelu glavnine. Tadej Pogačar, Remco Evenepoel in Jonas Vingegaard so bili na pravem mestu, a za to so morali vložiti nekaj energije. Temu padcu se je dalo izogniti.« Nekdanji kralj Toura, ki ima za seboj tudi črno plat, je zelo sočustvoval s slovenskim šampionom. »Že večkrat je dokazal, da ni slab v vožnji na kolesu. Daleč od tega, da ne bi bil spreten. Očitno mu le dirka po Franciji ni usojena in včasih je tako zapisano v zvezdah. Vedno se je pobral in verjamem, da se bo tudi tokrat.«

Kako bo reagiral Pogačar?

Številni so opozarjali tudi na nevarno cestišče s podaljšanim otokom v tako stresnem trenutku dirke. »To je padec, ki se ne bi smel zgoditi. Opozarjali smo na ta del ceste, saj kolesarji v glavnini enostavno ne morejo videti robnika. Organizator bi moral poskrbeti za boljšo varnost. Takšna etapa ne bi smela odločiti skupnega seštevka dirke,« so bili odločni pri Rogličevem nekdanjem moštvu Visma-Lease a Bike in svojemu nekdanjemu šampionu zaželeli hitro okrevanje. »Vedeli smo za nevarnost. To je križišče, ki 364 dni v letu pomaga urejati promet in služi za varnost. Krivda ni na organizatorjih, šlo je za nesrečo,« pa se je na to temo odzval Aldag.

»Resnično sočustvujem z njim. Bil je vse boljši. Verjamem, da se bo ponovno pobral in da ima priložnost še letos zmagati nekaj dirk,« se je znova šampionsko odzval ​Tadej Pogačar, ki ga sedaj čakata dva naporna dneva v Pirenejih. »Komaj čakam takšne klance,« je dejal vodilni kolesar na dirki, ki se sooča s kritikami na račun svojega načina dirkanja. Predvsem Armstrong se ni strinjal z njegovim sredinim napadom. »Ne vem, kaj je mislila ekipa. Kot da bi zaostajal minuto in ne imel takšno prednost. To je bilo neumno,« je dejal Američan, a je priznal, da je to način dirkanja najboljšega kolesarja sveta. Se bo Pogi odzval in dirkal bolj konzervativno ali bo v dveh peklenskih dnevih hotel že »odločiti« Tour? Še posebno pestro bo jutri, ko se na dan Bastilje zopet obeta izjemen gorski spektakel s 4800 višinskimi metri.