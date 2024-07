V zaporu je trenutno nastanjenih 260 zapornikov, objekt pa jih bi lahko sprejel le 150. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa so se zaporniki uprli zaradi slabih razmer in prenatrpanosti, razmere pa so še poslabšale ekstremno visoke temperature v zadnjih dneh. V uporu je sodelovalo več kot 100 zapornikov, ki so sežigali rjuhe in jih metali skozi okna. Poškodovanih je bilo osem ljudi, kot je sporočila tamkajšnja policija, so se razmere do jutra umirile. Zaporniki pa so pristali na mediacijo z upravo zapora.

Italija se že dalj časa sooča s prenatrpanostjo zaporov. Po uporu se je danes odzval tudi generalni sekretar italijanskega sindikata pravosodne policije Aldo Di Giacomo, ki je pristojno ministrstvo in celotno vlado pozval, naj prevzamejo odgovornost in poiščejo rešitve.