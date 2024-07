Pet potomcev svojih živali so v ljubljanskem živalskem vrtu pred odhodom veterinarji podrobno pregledali in testirali na različne nalezljive bolezni. Samec Perun in samica Maja sta dobila telemetrični ovratnici, s pomočjo katerih ju bo mogoče spremljati vse naslednje leto. Kozoroge so v boksih odpeljali do koče na višini slabih 1500 metrov, od tam pa so jih s helikopterjem prepeljali nad gozdno mejo in jih izpustili.

Foto: živalski vrt Ljubljana

Alpski kozorogi so bili zaradi neusmiljenega lova na robu izumrtja, v19. stoletju jih je okoli sto ostalo samo še v italijanskem narodnem Paradiso, njihovo število pa se po več letih strogih ukrepov spet veča.