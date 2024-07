Trebanjske policiste so pred dnevi obvestili o poškodovani mlajši ženski, ki so ji na moč priskočili reševalci in jo odpeljali v bolnišnico, kjer so ji oskrbeli več poškodb.

»Policisti so takoj pričeli z intenzivno preiskavo, zbrali so obvestila in ugotovili, da je žrtev pretepel nekdanji partner in se po dejanju odpeljal z osebnim avtomobilom. Osumljenca so izsledili, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, ki je potrdil prisotnost drog,« so sporočili z novomeške policijske uprave. Enaindvajsetletniku, ki nima vozniškega dovoljenja, so tudi zasegli avtomobil.

V nadaljevanju preiskave so ugotovili, da se je 21-letnik že dlje časa psihično in fizično znašal nad partnerko in jo tudi že večkrat poškodoval.

Tako je bilo tudi pred dnevi, ko naj bi 21-letnik svojo partnerko pretepel v avtu, pretepena žrtev pa se je po naših neuradnih informacijah nato zatekla na eno bencinskih črpalk na območju Trebnjega.

Novomeški policisti so 21-letnika kazensko ovadili zaradi nasilja v družini in povzročitve lahke telesne poškodbe in odpeljali pred preiskovalnega sodnika, ki ga je poslal neposredno v pripor.