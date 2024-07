Začelo se je nekaj po 18. uri, ko so na območju Čateža ob Savi ustavili Hrvata, ki je svojega volkswagna s švicarskimi registrskimi tablicami prignal do 181 kilometrov na uro.

Foto: PU Novo mesto

Po deseti uri zvečer se je začelo: skupaj so ustavili štiri voznike BMW-jev, dva za volanom mercedesa ter po enega v renaultu, alfi ter omenjenem volkswagnu. Šest jih je imelo švicarske registrske oznake, vse pa so dobili pri hitrostih med 180 in 191 kilometrov na uro.

Preberite tudi: Avtomobil najhitrejših je kot orožje

Seznam kršiteljev

Nekaj po šesti uri so na Obrežju ustavili 41-letnega Hrvata, voznika osebnega avtomobila volkswagen sharan švicarskih registrskih oznak, ki je prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 51 km/h.

Okoli desetih so na Obrežju kontrolirali 31-letnega državljana Severne Makedonije, ki je z mercedesom švicarskih registrskih oznak na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 180 kilometrov na uro.

Nekaj po 23. uri so ustavili 45-letnega Srba, voznika osebnega avtomobila Alfa romeo švicarskih registrskih oznak, ki je vozil 184 kilometrov na uro.

Ustavili so tudi voznika renaulta espace, ki je vozil 186 kilometrov na uro. Tudi njemu, sicer 35-letnemu državljanu Švice, so spisali položnico z globo.

Okoli polnoči so na območju Čateža ob Savi ustavili še 39-letnega državljana Srbije z BMW X6, ki je vozil s hitrostjo 187 kilometrov na uro.

Ustavili so še voznika BMW X5, ki ga 27-letni Avstrijec prignal do 184 kilometrov na uro, pa 32-letnega državljana Kosova v BMW X3 pri enaki hitrosti, še enega v BMW-ju s švicarskimi oznakami, in sicer 30-letnega državljana Srbije, ki je vozil še štiri kilometre na uro hitreje, pestro delovno noč pa so dolenjski policisti zaključili z obravnavo 23-letnega Francoza: ta je z mercedesom dosegel neslavni rekord večera in se pustil ujeti pri 191 kilometrih na uro.

Foto: PU Novo mesto