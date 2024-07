Orban se je s Trumpom nazadnje srečal marca letos, tudi tokrat pa ni skrival navdušenja nad svojim političnim zaveznikom. »Mirovna misija 5.0 (...) Pogovarjala sva se o načinih za vzpostavitev miru. Dobra novica dneva: on bo to rešil, je Orban zapisal na omrežju X ob objavi skupne fotografije z ameriškim gostiteljem.

We continued the peace mission in Mar-a-Lago. President @realDonaldTrump has proved during his presidency that he is a man of peace. He will do it again! pic.twitter.com/8abVBW7f6r — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 12, 2024

Madžarski premier je t. i. mirovno misijo začel po prevzemu predsedovanja Madžarske Svetu EU v začetku julija z obiskom Kijeva. Temu je sledila pot v Moskvo, kjer se je na nezadovoljstvo številnih članic EU srečal s predsednikom Vladimirjem Putinom.

Po Moskvi je Orban obiskal Peking, nazadnje pa se je udeležil še vrha Nata v ameriški prestolnici, kjer je opravil tudi več dvostranskih pogovorov.

Peace mission 5.0 It was an honour to visit President @realDonaldTrump at Mar-a-Lago today. We discussed ways to make #peace. The good news of the day: he’s going to solve it! pic.twitter.com/AiTRsdexM5 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 12, 2024

Orban se je zaradi svojih potovanj znašel na udaru kritik znotraj EU, kjer mu številne države očitajo, da je zlorabil madžarsko predsedovanje Svetu EU. Da je s srečanjem s Putinom celo kršil pogodbo EU, je v sredo po poročanju časnika Financial Times potrdila tudi pravna služba Evropske komisije. Šlo naj bi za kršitev 24. člena pogodbe, ki med drugim zahteva, da vsaka članica »v duhu lojalnosti in vzajemne solidarnosti [...] podpira skupno zunanjo in varnostno politiko EU«.

Orban, ki od začetka vojne v sosednji Ukrajini, poziva k mirovnim pogajanjem, vztraja, da je s potjo v Moskvo prispeval k temu cilju.