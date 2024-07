Hrvaški državni meteorološki zavod je za danes in soboto za vse regije v državi izdal rdeče vremensko opozorilo. Temperatura zraka bo čez dan ponekod dosegla 38 stopinj Celzija, v nekaterih mestih na obali pa se tudi ponoči ne spusti pod 25 stopinj.

V Bosni in Hercegovini bodo temperature na jugu države danes dosegle 41 stopinj Celzija, drugod pa se bodo gibale med 34 in 39 stopinjami. Huda vročina bo najmanj do konca tedna pestila tudi Srbijo, Črno goro, Severno Makedonijo, Kosovo in Albanijo s temperaturami do 40 stopinj.

Iz Hrvaške poročajo tudi o rekordnih temperaturah morja. Najtoplejše je Malo jezero na Mljetu, kjer je imela voda zjutraj 29,3 stopinje. Na Rabu so namerili 27,5 stopinj, v Splitu in Dubrovniku 27, v Rovinju pa 26,8 stopinje Celzija. Danes zjutraj je imelo morje v Pulju 28,1 stopinje Celzija, na Krku in v Crikvenici pa okoli 27,5.

Morje v Šibeniku je imelo zjutraj 25 stopinj. Nekaj manj kot 26 stopinj so izmerili tudi na Hvaru, v Zadru in Malem Lošinju.

Tudi pri nas se bo danes nadaljevalo vroče vreme. Zaradi visokih temperatur je še vedno razglašen oranžen alarm. Danes bo večinoma sončno in soparno. Kakšna nevihta lahko nastane predvsem na severozahodu, drugod je verjetnost za nevihte majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 35 stopinj Celzija..

Zvečer in ponoči je predvsem na severu in zahodu povečana verjetnost za nevihte.

Jutri bo delno jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, ki bodo verjetnejše v severni polovici Slovenije. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.

Tudi v nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in še naprej vroče.