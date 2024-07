Do nesreče je prišlo ob potresnem sunku v jutranjih urah. V reševalni akciji, ki je sledila, so na varno spravili 76 od skupno 78 rudarjev, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Od 76 rešenih rudarjev jih je 17 potrebovalo bolnišnično oskrbo, je na novinarski konferenci pojasnil predsednik podjetja Leszek Pietraszek.

One of 77 rescued miners dies in hospital, one remains missing#Poland#Polish_miners#earthquake#Rydultowy#폴란드#광산지진#Arirang_News#아리랑뉴스pic.twitter.com/qORnGnVynK