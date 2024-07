»In zdaj besedo predajam predsedniku Ukrajine, ki je tako pogumen kot tudi odločen. Dame in gospodje, predsednik Putin,« je dejal ameriški predsednik po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

»Predsednik Putin! On bo premagal predsednika Putina. Predsednik Zelenski - tako sem osredotočen na to, da premagamo Putina, to nas mora skrbeti. Kakorkoli, gospod predsednik,« je svojo napako, ko je Zelenskega zamenjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, hitro popravil Biden.

»Jaz sem boljši,« pa je na pomoto ameriškega kolega odgovoril ukrajinski predsednik.

Njegovi nasprotniki iz vrst republikancev so posnetek napake začeli hitro deliti po družbenih omrežjih, poroča AFP.

81-letni demokratski predsednik ZDA je po nedavnem soočenju z republikanskim protikandidatom Donaldom Trumpom pred novembrskimi predsedniškimi volitvami, med katerim je pogosto govoril nepovezano in izgubljal tok misli, pod drobnogledom domače in svetovne javnosti. Doma se sooča tudi z vse glasnejšimi pozivi, naj odstopi od kandidature.

Danes ima sicer načrtovano še novinarsko konferenco po koncu tridnevnega zasedanja voditeljev zveze Nato, kar bo njegov prvi večji nastop po soočenju konec junija. Pričakovati je, da jo bodo številni pozorno spremljali.

Podpredsednico zamenjal s Trumpom

Predsednik ZDA Joe Biden je na svoji prvi novinarski konferenci po televizijskem soočenju z Donaldom Trumpom zavračal ugibanja o sposobnosti za opravljanje svojega dela. Na novinarski konferenci po koncu vrha zveze Nato v Washingtonu je vztrajal, da je še vedno najboljši kandidat za zmago nad Trumpom, pri čemer pa znova ni šlo brez spodrsljajev.

"Ne bi si izbral Trumpa za podpredsednika ZDA, če ne bi menil, da je za to usposobljena," je Biden spet zamešal dve ključni osebi. Tokrat je svojo podpredsednico Kamalo Harris zamenjal z republikanskim protikandidatom Trumpom. Pred tem je že na dogodku ob robu vrha Nata ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega predstavil kot predsednika Putina.

Biden je na novinarski konferenci ponovno nastopil s hripavim glasom in je občasno pokašljeval, vendar pa je odločno vztrajal, da je bil vrh zavezništva pod njegovim vodstvom zelo uspešen.

"Evropski voditelji mi ne pravijo, naj odstopim od kampanje, ampak mi pravijo, da moram zmagati," je dejal. Svojega republikanskega nasprotnika je obtožil, da ni zavezan Natu in se ne bo držal petega člena severnoatlantske pogodbe. Ta pravi, da je napad na eno članico Nata napad na vse.

"Menim, da sem najbolj usposobljena oseba za predsedniško kandidaturo. Že sem ga premagal in spet ga bom premagal," je še dejal predsedniški kandidat demokratov. Vztrajal je, da ne gre za njegovo dediščino, ampak da želi končati začeto delo. To pa je po njegovih besedah utrditev srednjega razreda v ZDA.

Demokratski člani predstavniškega doma kongresa so pred Bidnovo novinarsko konferenco napovedovali množičen prestop v tabor tistih, ki ga pozivajo k odstopu od kampanje. Novinarska konferenca povsem jasnega odgovora na to, kako se bodo odločili, ni dala.

Glede na ankete sicer sedaj tudi večina podpornikov demokratske stranke meni, da bi se moral 81-letnik umakniti in žezlo stranke prepustiti nekomu drugemu, na primer svoji podpredsednici.

Pozive k umiku je sprožil njegov slab nastop na televizijskem soočenju s Trumpom, na katerem je konec junija pogosto govoril nepovezano in izgubljal tok misli.

Že med samo novinarsko konferenco, ki po mnenju analitikov ni odpravila strahov demokratskih volivcev, je Bidna k odstopu od kampanje pozval že 16. demokratski kongresnik doslej, Jim Himes iz Connecticuta.

Trump se je med novinarsko konferenco na svojem družbenem mediju Truth Social posmehoval Bidnu. "Odlično delo Joe," je zapisal po spodrsljaju z imenovanjem podpredsednice.

81-letni predsednik je novinarsko konferenco sicer začel z opisom dosežkov na vrhu Nata, nato pa je govor spremenil v politični nastop in kritiziral republikansko politiko ter Trumpa.

Biden se je skozi novinarsko konferenco trudil dokazati, da je bolj pomembno, kaj počne, kot pa kako se izraža. Trdil je, da mu je uspelo skozi kongres spraviti več velikih zakonodajnih paketov kot kateremukoli predhodniku.

Razlagal je, kako se je inflacija zmanjšala z vrha v letu 2022, navedel je ustvarjanje novih delovnih mest in ponovil, da kar 16 Nobelovih nagrajencev za ekonomijo hvali njegove gospodarske načrte.

Zagotovil je, da ni proti podjetništvu, saj prihaja iz zvezne države Delaware, kjer je registriranih največ podjetij v ZDA, vendar pa zatrdil, da morajo podjetja plačati svoj delež davkov.

Na vprašanja novinarjev o njegovi sposobnosti za vztrajanje v kampanji je odgovoril s pripravljenostjo, da pred volitvami opravi še en nevrološki pregled, vendar le na priporočilo zdravnikov. Zadnji zdravstveni pregled je opravil januarja in zdravniki takrat niso odkrili ničesar zaskrbljujočega.