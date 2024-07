Nogometaši Maribora so začeli kvalifikacije v evropski ligi. Mariborčani se z gostovanja pri Botevu Plovdivu vračajo z minimalnim porazom. Če bo Mariboru uspelo preskočiti bolgarsko oviro, ga v 2. kvalifikacijskem krogu čaka Panathinaikos. V primeru izpada pa bodo vijolični evropsko pot nadaljevali v 2. kvalifikacijskem krogu konferenčne lige.

Mariborčani so danes dvoboj s klubom, katerega član je tudi Alen Korošec (ki pa je dobil priložnosti za igro šele v 88. minuti), začeli slabo. Praktično prvo nevarno akcijo so domači končali z zadetkom; po slabem izbijanju Martina Milca je do žoge prišel Ivelin Popov in podal z desne strani, Anthony Ujah pa je dobro skočil, žogo pa poslal v prečko, do koder se je odbila v gol Ažbeta Juga.

A je bil tudi odgovor slovenske ekipe hiter. Mariborčani so v 18. minuti kombinirali ob robu kazenskega prostora, odbita žoga pa je prišla do Pijusa Širvysa, ki se je odločil za močan strel z 22 metrov in presenetil vratarja Matveia Igonena.

Le nekaj minut zatem je iz bližine zadel še Hilal Soudani, a so sodniki gol razveljavili zaradi prepovedanega položaja.

V prvem polčasu pa bi lahko še enkrat zadeli tudi domači. Z roba kazenskega prostora je v 30. minuti močno udaril James Eto'o, žoga pa je zadela prečko.

V nadaljevanju tekme so okvir vrat zadeli tudi gostje; v 54. minuti je po podaji Jana Repasa do Edgarda Beugreja slednji poslal žogo ob vratarju Plovdiva, a zadel le vratnico.

Strel Josipa Ilićića v 64. minuti pa ni bil dovolj močan, da bi vratar Igonen klonil.

Nato pa so zadeli domači za 2:1. Akcijo je začel Samuel Akere s prodorom po desni strani, potem pa vzporedno z golovo črto podal na levo, kjer je bil povsem sam pred golom Nikola Ilijev in zadel.

Kljub nekaj polpriložnostim gostov se izid ni več spremenil.

V 54. sezoni evropske lige oziroma 16. od preimenovanja v zdajšnjo različico bo v tej 36 klubov namesto 32, tudi te čaka ligaški del, po njem pa izločilni boji.

Finale bo 21. maja 2025 na San Mamesu v Bilbau, zmagovalec bo dobil mesto v ligaškem delu lige prvakov v naslednji sezoni. Skupno sicer tekmuje 76 klubov.