Umetniška dela je kot omejeno serijo slik ustvaril umetnik Godfrey Lohman. Ko je slike prinesel v galerijo, je lastnica Romany Kramoris po poročanju ameriške revije Page Six dejala: »O, moj bog! To je odlično!« Kramorisova je v mestu znana kot kraljica Sag Harborja. Znana je kot lastnica galerije, ki jo vodi že 44 let. Glas o novi galerijski pridobitvi se je hitro razširil med ljudmi in marsikdo pride, da bi s fotografiral nastavljena dela. Galerija je doslej prodala »dve ali tri« po ceni 520 dolarjev in »veliko ljudi se vrača«, je dejala Kramorisova.

Slike v različnih barvah, med njimi v rožnati, zeleni in modri, namerava prodajati vse poletje. »Zeleni Timberlake mi ni najljubši. Videti je nekoliko bolno, preveč je bilo martinija na tisti zeleni sliki,« je komentirala Kramorisova. Natakar v American Hotelu, dvoje vrat stran od galerije Kramorisove, je dejal, da je pevec spil le en martini pred aretacijo. »Če je spil več, se to ni zgodilo tu,« je povedal reviji People.