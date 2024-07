O čustvenem bremenu in soočanju s to težko diagnozo Applegateova odkrito govori javnosti, ki jo spremlja. Dvainpetdesetletna igralka je na družbenem omrežju X nedavno delila nekaj stvari s svojega seznama želja, odkar se bori z multiplo sklerozo. »Obstajajo stvari, ki jih želim narediti v preostalih dneh svojega življenja. Želim sodelovati s Shirley MacLaine,« je bila jasna. »In narediti posnetke s Cher! In da, moji dnevi so tako polni. Samo pravim.« Applegateova je že v preteklosti izrazila željo po sodelovanju z omenjeno 90-letno igralko. »Želela bi si, da bi lahko delala s Shirley MacLaine. To je vse. Zbudila sem se in sanje, ki sem jih imela vse življenje, so me preplavile. Za minuto sem jokala,« je zapisala. »Prepričana sem, da bom spet. Oh, in Shirley, nimam več tvoje številke, tako da ...«

Christina Applegate je avgusta 2021 razkrila, da so ji diagnosticirali multiplo sklerozo, podprli pa so jo številni oboževalci in zvezdniki. »To je bilo čudno popotovanje, a močno so me podprli ljudje, ki jih poznam in imajo tudi to diagnozo,« je takrat tvitnila. »Ampak, kot vsi vemo, se pot nadaljuje. Razen, če jo blokira kak kreten.«