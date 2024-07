Igralca zvezo svojih otrok podpirata. V intervjuju za CBS Mornings je Murphy dejal: »Oba sta čudovita. Skupaj sta videti neverjetno. In smešno je, ker vsi sprašujejo: 'Kako smešen bo ta otrok?'« Triinšestdesetletnik se je v svojem slogu še pošalil in strnil razmišljanje o morebitnem potomcu: »Že najin genetski bazen bo naredil tega otroka smešnega. Če se kdaj poročita in imata otroka, pričakujem, da bo otrok smešen.«

Martin Lawrence je že junija 2022 v oddaji Jimmy Kimmel Live! delil podobno misel o morebitnem vnuku in se šalil, kako bi par v nekem trenutku lahko spočel »superdete komedije«. Devetinpetdesetletnik je tudi razkril, da se z Murphyjem v njuno zvezo ne vtikata in spoštujeta njuno zasebnost. Bo pa Lawrence poskušal prepričati Eddieja, naj plača. Poroko namreč.

Eric in Jasmin sta svoje razmerje prvič javno razkrila junija 2021, ko je Eric na instagramu delil njun selfi in pod njim zapisal: »Globoko zaljubljen vate.« x