Šestinosemdesetletna igralka je aktivistka že od konca šestdesetih let, ko se je pridružila Črnim panterjem, ameriški stranki, katere glavni cilj je bil boj proti rasizmu. Vsega skupaj so jo zaprli petkrat – nazadnje jeseni 2019 na protestu za ozaveščanje o nevarnostih globalnega segrevanja. V podkastu je med drugim povedala, da so ji vse te izkušnje odprle oči. »Bila sem edina belka tam. Veliko drugih zapornic je bilo temnopoltih žensk. Sploh jih ni zanimalo, kdo sem. Imele so veliko pomembnejše stvari za razmišljati in nobena od njih ni videla mojih filmov.« Bila pa je slavna soigralka Fondove tista, ki je pritegnila pozornost zapornic –​ Jennifer Lopez. »Videle so film Tašča, da te kap. Potegnila sem to karto in bile so rahlo navdušene, a ne preveč,« je šaljivo dejala dvakratna dobitnica oskarja. »Takoj so se vrnile k temu, s čimer so se ukvarjale – k težavam preživetja.«

O svojem aktivizmu je še povedala: »Nekaj osvobajajočega je v družbeni nepokorščini. Kot bi celo telo postavil na linijo, kjer so tvoje najgloblje vrednote. Nimaš veliko priložnosti v življenju, da bi to lahko storil.«