Kot so pred dnevni poročali na spletni obveščevalni platformi siol.net, je poletje stopilo v višjo prestavo in nas počastilo z vročinskim valom, ki naj bi sodeč po napovedih trajal do konca prihodnjega tedna. »Trenutni meteorološki izračuni kažejo, da bo tokratni vročinski val v nekaterih delih države trajal dlje od vseh dosedanjih vročinskih valov v zgodovini meritev,« je popotnica za vse tiste, ki se bodo odpravili dopustovat. Vreme bo torej kot nalašč za dolge počitnice, ki si jih bodo med drugimi privoščili povsem zgarani izvoljenci ljudstva.

Golob na vrhu Nata v spremstvu bivše žene

V Slovenskih novicah so namreč omenili, da se bodo že čez dober teden začele državnozborske počitnice, zato so nekaj predsednikov političnih strank povprašali, kje si bodo v tem času krepili telo in duha. Pretekli teden sta se pred zasliševalci potila Luka Mesec in Tanja Fajon, koordinatorica Levice Asta Vrečko, predsednik SD Matjaž Han in prvi mož Gibanja Svoboda Robert, kot so ga označili pred svojim bralnim krožkom, pa tega, kje bodo preživeli počitnice, niso hoteli razkriti, so pa izvedeli, kaj bosta med dopustom počela prvaka NSi in SDS. »Kot so nam sporočili iz stranke NSi, bo Matej Tonin dopust preživel v slovenskih hribih in na hrvaškem morju. Predsednik SDS Janez Janša pa bo dopustoval na Poletnem taboru SDS v Lepeni, kjer bo po besedah predstavnice za odnose z javnostmi na voljo veliko aktivnosti – od pohodništva, plezanja, raftanja, bivakiranja v naravi …« se je glasilo kratko, a jedrnato poročilo o načrtovanih počitniških aktivnostih naše politične kamarile. Mnogo bolj kot skopi odgovori iz raznoraznih kabinetov na temo poletnega lenarjenja je bilo zanimivo dogajanje na predpočitniškem popotovanju v Washington na vrh zasedanja Nato, kamor se je prvi mož slovenske vlade odpravil skupaj s svetovalko in zasebno spremljevalko Tino Gaber, obrambnim ministrom Marjanom Šarcem in zunanjo ministrico Tanjo Fajon. O visokem državniškem obisku v ZDA so med prvimi novico po svetu in domovini razposlali s portala meropolitan.si, kjer so še posebej izpostavili blestečo Gabrovo. »Ob pristanku jo je pričakal velik šopek rož, ovit v celofan, da je namenjen prav njej, pa priča pentlja, ki je v barvah slovenske zastave. Tina se je tamkajšnjim politikom predstavila v elegantnem črnem kostimu in belih supergah,« se je glasil raport ob pristanku. No, kasneje se je slovenski zvezdniški par sprehodil še po rdeči preprogi, ki so jo v slogu oskarjev položili za eminentne goste, o čemer so se razpisali razpečevalci novic na Siolovi spletni platformi: »Tudi slovenski predsednik vlade Robert Golob se je s partnerico Tino Gaber, ki je bila oblečena v belo obleko, sprehodil po rdeči preprogi. Več tujih fotoagencij, ki so spremljale dogodek, pa se je zmotilo pri podpisu fotografij, na katerih je slovenski premier s partnerico Tino Gaber, saj so jo zamenjali z Golobovo nekdanjo ženo Jano Nemec Golob.« Za nastalo zmoto so zapisnikarji nemudoma našli opravičilo in pribeležili, da vzrok za zmedo in to, da je več medijev Gabrovo zamenjalo z nekdanjo Golobovo ženo, bržkone tiči v tem, da je na wikipediji še vedno navedeno, da je žena našega poglavarja vlade Jana Nemec Golob, čeprav sta se menda ločila že pred časom.

Slovenci smo zaljubljeni v Hrvaško

Sodeč po izpovedanem v anketi med voditelji slovenskih političnih strank, jih bo velik del dopust preživelo na Hrvaškem. Tako kot verjetno večino slovenskega življa, pa naj gre za tiste iz kvote amorfne gmote ali pa tiste iz elite naroda. In zakaj je tako čudovito čofotati po hrvaškem delu Jadranskega morja, je za revijo Lady v povsem resnem in analitičnem tonu razložil humorist, kot so ga predstavili bralstvu in gledalstvu, Vinko Šimek. »Bil sem na vseh morjih, od Majorke do Tenerifov, bil sem v Avstraliji na Zlati obali in v Ameriki na najlepših plažah. Zdaj sem že toliko star, da sem bil že povsod. Ampak hrvaške plaže so zelo lepe, hrvaško morje pa je čistejše od vseh drugih. To je eden izmed razlogov, da smo Slovenci zaljubljeni v Hrvaško,« je dejal Šimek in še pripomnil, da je eden večjih adutov poleg morja dalmatinska glasba. »Ko zazveni dalmatinska pesem, vsem poboža dušo in mi zrelejši se radi spominjamo tistih časov, ko so bili sindikalni domovi še ob vsej obali.« Spomine na Hrvaško je v taistem literarno-slikovnem čtivu obujal še gonilna sila ansambla Čuki Jože Potrebuješ. Kot je namignil, je sicer bolj kot hrvaške ljubitelj slovenske obale Jadranskega morja, ker je poleti nastanjen v Izoli, ampak če že pomisli na Hrvaško v povezavi z morjem in počitnicami, ga pot odnese v Dubrovnik, ki si ga želi vsaj še enkrat obiskati. »To pa zato, ker smo šli iz domžalske srednje šole na maturantski izlet tja 24 mulcev, ena vodnica in ena kitara. Verjetno lahko približno sklepate, kako je končala tista vodnica. Sem bil pa tudi kasneje še tam, ampak je bila takšna gneča, da me je kar odneslo stran,« je povedal Potrebuješ.

Nataša Pirc Musar ima neskončno rada vampe

Tarča zasliševalcev, sicer ne na temo počitnic in užitkarjenja na Hrvaškem, je bila minule dni še Nataša Pirc Musar, ki, kot so oznanili na spletnem prenašalcu novic metripolitan.si, ne potrebuje posebne predstavitve, saj ni osebe v Sloveniji, ki ne bi vedela, kdo je. No, kasneje so tistim, ki ne vedo, kdo je in kaj počne, namignili, da gre za predsednico države, ki jo je v palači njene ekscelence obiskal zvedavi novinar Robert Rošker in izvedel o njej marsikaj zanimivega. Med drugim tudi to, kaj si privošči za kosilo, če mora ves dan preždeti na delovnem mestu. »Če bi želela, bi lahko dobila tudi sirov burek ali štručko, res pa je, to moram pohvaliti, da v predsedniški palači kuhajo kuharji z Brda in kosila so izvrstna. Skuhajo za vse zaposlene, ne samo zame. Če imam kakšno posebno željo, mi seveda ustrežejo. Potrudim se, pravzaprav moja Karmen, da imam vsak dan tudi kosilo. Vsak dan je ob kosilu na voljo sladica, ki jo prav tako pripravijo kuharji z Brda. Jem jo enkrat na 14 dni ali enkrat na tri tedne, saj sem stroga sama do sebe,« je o svojih prehranjevalnih navadah pripovedovala mati naroda in še navrgla, da najraje jé špinačo, ne mara pa paradižnika in graha, ter da najraje skuha jedi svoje mame, kot sta jota in paprikaš. »Neskončno rada imam vampe,« je še dodala in povedala, da ji zadnje čase to krepčilno jed pripravlja kar njena mama.

Tako kot mati naroda za svojo postavo in zdrav duh v zdravem telesu skrbi tudi urednik razvedrilnega programa na državni televiziji Mario Galunič. Plačnikom mesečnih položnic za depolitiziran program, ki prebirajo revijo Jana, je Mario zaupal, da za postavo podobno kot predsednica države skrbi tako, da je strog do samega sebe in zategadelj ne poje vsega, kar vidi, saj je precej len človek, kot se je pohvalil pred javnostjo, in tudi telovadi ne. Kot je priznal, »v meni ni iskrene ljubezni do fizičnega napora. Raje nič je jem, in ker sem gurman, rad dobro jem in obožujem sladkarije, je to zelo težko.«