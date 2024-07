Zaposlilo se je 2716 brezposelnih, 11,7 odstotka manj kot maja in 13,4 odstotka manj kot v lanskem juniju. V prvem polletju letošnjega leta je bilo na novo prijavljenih 4,1 odstotka več brezposelnih kot v enakem obdobju 2023, zaposlilo se je 2,4 odstotka manj brezposelnih. V povprečju je bilo v obdobju od januarja do junija brezposelnih 46.813 oseb na mesec, 6,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Delodajalci so od začetka leta do konca junija zavodu sporočili 80.113 prostih delovnih mest, 9 odstotkov manj kot lani v tem času.