Očitno živimo v Evropi, v kateri celo nekoliko bolj socialno vzdržen kapitalizem velja za radikalno levo politiko. Kar je objektivni dokaz, kam je Evropa zabredla. Kako (skrajno) desna je Evropa danes. In kako so se tako rekoč že vsi navadili na neoliberalno ideologijo, po kateri je vsaka oblika socialnosti ne samo nevarna kapitalu, ampak predstavlja že kar levi alternativni socialni program. Ki ga je treba z vsemi sredstvi zaustaviti.

Kako zelo se je Evropa pogreznila v gnojnico neoliberalizma in njegove desne politike, postane jasno, če to današnje stanje primerjamo s tistim iz 70. in 80. let 20. stoletja. Kar danes zahteva domnevna skrajna levica v Evropi in Franciji, je namreč nekaj, kar je v evropskem kapitalizmu — vsaj v družbah, ki so imele razvito socialno državo —, obstajalo že zdavnaj.

Vemo pa tudi, da je kapitalizem te prakse (žal) uspešno preživel. Kar dokazuje, da to niso bile niti levičarske niti skrajno levičarske politične in socialne prakse. Ampak sredinsko reformne politične in socialne prakse. Ki kapitalizma niso ogrozile. Ampak morda celo okrepile. Da se Evropa danes takih praks boji, je slabo znamenje.