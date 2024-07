Vodstvo so prevetrili tudi v slovenskem in hrvaškem PwC. S 1. julijem 2024 je vlogo glavnega partnerja družb PwC na Hrvaškem in v Sloveniji prevzel Hrvoje Jelić. Magister prava po izobrazbi ima več kot 24-letne delovne izkušnje na področju davkov. John Gasparac, nekdanji glavni partner za PwC na Hrvaškem, pa bo v naslednjem finančnem obdobju prevzel vlogo vodilnega partnerja, zadolženega za storitve revizije in računovodskega svetovanja za PwC v Sloveniji. Poklicno kariero je začel leta 1988 v enem od danes štirih največjih mednarodnih podjetij za intelektualne storitve v Vancouvru v Kanadi.