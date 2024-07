»Pri nas poletne dopuste načrtujemo z mislijo na dobro organizacijo in kolegialnost,« uvodoma pove Nejc Slovnik, partner in soustanovitelj podjetja Point out, finalista izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit, ki pod vodstvom Dnevnika 17 let predstavlja največji tovrstni natečaj v Sloveniji. Slovnik pojasni, da že zgodaj spomladi, približno med februarjem in aprilom, vsak vodja oddelka preveri razpoložljivost znotraj oddelkov, da zagotovijo, da ključne osebe na podobnih pozicijah niso sočasno odsotne. »Tudi načrtovanje projektov in aktivnosti se vedno dovolj zgodaj in sproti prilagaja dopustom. Hkrati smo dovolj fleksibilni, da se dogovorimo tudi za last minute oddihe.« Na vprašanje, kdo ima prednost, če se zgodi, da si enak termin za počitnice izbere preveč zaposlenih, pravijo, da v njihovi ekipi, ki šteje 14 sodelavcev, nihče nima posebne prednosti pri izbiri terminov. »Pomembno nam je, da se prilagodimo drug drugemu in upoštevamo osebne potrebe, na primer usklajevanje dopustov s partnerji in družinskimi obveznostmi. Vodstvo oziroma soustanovitelja podjetja sva tudi med dopustom dosegljiva v primeru nujnih zadev, sicer pa na kolektivni ravni spoštujemo čas dopusta in potrebnega oddiha, ki ga potrebuje vsak posameznik.«

Vsaj dva tedna počitka

Med finalisti v kategoriji velikih podjetij je tudi Automatic servis, kjer pravijo: »Živimo slogan Moj trenutek dneva, zato si poletni čas vzamemo za oddih. Naše poletje traja od junija do septembra in v tem času si vzamemo vsaj dva tedna zasluženega dopusta. Priprave se začnejo že v začetku leta, saj si prizadevamo, da poletni oddih poteka nemoteno.« Irena Intihar, direktorica kadrov in skupnih služb, doda: »Storitev oskrbe izvajamo vse dni v letu, se pa obseg dela skozi poletje intenzivno spreminja zaradi kolektivnih dopustov naših naročnikov. S sodobnim AS-logističnim centrom načrtujemo optimalen obseg terenov in tako omogočimo hkraten dopust večjemu številu sodelavcev. Na začetku leta zberemo tudi vse predloge, jih uskladimo in damo prednost tistim, ki v zadnjih letih niso mogli izbirati termina. Veliko sodelavcev se že predhodno dogovori, kar olajša usklajevanje. Vodstvo se med seboj nadomešča pri nujnih opravilih in je za izredne primere vedno dosegljivo. Vsem želimo lepo in brezskrbno poletje! Zagotovo se bomo spočiti in z velikimi pričakovanji vrnili z dopusta, saj nas čaka praznovanje 35-letnice podjetja.« Osredotočajo se na pet področij oziroma trajnostnih ciljev, to pa so zdravje in dobro počutje, kakovostno izobraževanje, odgovorna poraba in proizvodnja, podnebni ukrepi in partnerstva za doseganje ciljev.

Počitek je enako pomemben tudi za vodstvo

»V XLAB zagotavljamo nemoteno delovanje tudi v poletnih mesecih, kar je rezultat močnega timsko usmerjenega duha. Urejanje dopustov poteka znotraj posameznih skupin in njihovih vodij. Dopust je vedno odobren, če je pravočasno napovedan in usklajen z ekipo.« Kadrovska direktorica Lara Tasev pojasni, da skrbijo, da so nadomeščanja urejena, s čimer zagotavljajo nemoteno delovanje in zmanjšujejo potrebo po razpoložljivosti med dopusti. Xlab, finalist v izboru Zlata nit, sicer tehnološko podjetje, stavi na dobre odnose. Pravijo: »Xlabovci smo ljudje, ki verjamemo v moč vrednot, odprte izmenjave idej in ekipno delo. 100+ strastnih umov, ki jih vodi skupno poslanstvo: Get IT done. Želimo, da dopust zaposlenim omogoči čas za osebno sprostitev in počitek. Enako pomemben je tudi počitek vodstva, zato si prizadevamo, da je vodstvo med dopustom dosegljivo le za nujne administrativne zadeve.«