Ponižani in razžaljeni “sprinterji”

V sredini sedemdesetih let sem nekega petka popoldne opazil zanimiv in nenavaden prizor. Na Celovški cesti v Šiški, kjer sem stanoval kot študent, so se začeli postavljati v vrsto ljudje, nekateri so stali, drugi so sedeli na stolih za kampiranje. Do večera se je naredila dolga vrsta in radovednost mi ni dala miru. Zakaj bi ljudje za konec tedna kampirali na – pločniku? Zato sem se odpravil do vrste in vprašal čakajoče, kaj je razlog njihovega čakanja.