Denar v beton, v ljudi ne

Pred petimi leti in pol smo imeli v Sloveniji veliko afero. Začelo se je okoli novega leta, ko sta iz koprskega zapora spektakularno pobegnila dva srbska pripornika. Eden izmed njiju se je nato iz tujine javljal medijem in upravo zapora poučeval, kako bi lahko izboljšala varnost v zaporu. Afera se je vlekla več tednov, dokler ni pod velikanskim pritiskom sindikata državnih organov najprej odstopil direktor koprskega zapora, sredi februarja 2019 pa se je moral neprostovoljno posloviti tudi generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Da je slovenski zaporski sistem tik pred sesutjem, pa niso opozarjali samo sindikalisti, temveč je bilo o tem mogoče brati tudi v anonimkah, pod katerimi so bili podpisani domnevni anonimni zaporniki, ki so prav tako zahtevali odstop vodstva, češ da bo sicer prišlo do »klanja in požigov«.