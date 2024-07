Le predsedniški kandidat dvomljivih kognitivnih sposobnosti lahko drži Nato skupaj?

Ob številnih kritikah in dvomih o miselnih sposobnostih Joeja Bidna mnogi ugotavljajo, da je njegov uspeh to, da se je povečalo število članic Nata in da so se povečali izdatki za orožje (na 2 odstotka BDP) v skoraj vseh članicah. »V zadnjih dveh letih je bilo več kot dve tretjini evropskih obrambnih nakupov opravljenih z ameriškimi podjetji. To pomeni več kot 140 milijard dolarjev pogodb z ameriškimi obrambnimi podjetji,« je izjavil Jens Stoltenberg. Tudi sam Biden je zagotovil, da je najboljši kandidat med drugim za to, da drži skupaj zvezo Nato, ker po njegovih besedah tega ni sposoben nihče drug.