Najdaljši polfinale v zgodovini Wimbledona sta v ženski konkurenci odigrali Donna Vekić in Jasmine Paolini. Trajal je skoraj tri ure, z 2:6, 6:4, 7:6 (8) pa ga je dobila Italijanka, ki je po letu 2016, ko je podvig uspel Serini Williams, postala prva igralka z uvrstitvijo v finale Rolanda Garrosa in Wimbledona. Osemindvajsetletna Jasmine Paolini je bila ves dvoboj v zaostanku, pobudo pa je prevzele šele v zaključku odločilnega niza. Pri vodstvu s 5:4 je zapravila prvo zaključno žogico na servis tekmice, pri 6:5 drugo, pri vodstvu z 9:8 v podaljšani igri pa je vendarle izkoristila tretjo ter se veselila novega osebnega mejnika.

Kot bi živela v pravljici

»Na začetku se nisem znašla, tekmica je dobivala točke iz vseh položajev, nisem imela pravega odgovora. Zavedala sem se, da bom morala servirati precej bolje, če želim vsaj ogroziti tekmico, ki je igrala neverjetno. Ponosna sem, da mi je to uspelo, zagotovo pa dvoboja ne bom pozabila nikoli. Moram priznati, da mi je bila v veliko pomoč tudi publika,« se je na osrednjem igrišču Wimbledona veselila Jasmine Paolini ter dodala: »Zadnji meseci so zame zares nori. Vse mi gre kot po maslu in se počutim, kot bi želela v pravljici.«

Italijanka se bo v finalu pomerila z Barboro Krejčikovo, ki je včeraj v drugem polfinalu senzacionalno s 3:6, 6:3, 6:4 premagala prvo favoritinjo Jeleno Ribakino. To pomeni, da bo jutri najprestižnejši turnir na svetu osvojila nova igralka, Čehinja pa je pred tremi leti že osvojila Roland Garros.

Danes moška polfinala

Danes bo polfinale v moški konkurenci. Vse drugo kot ponovitev lanskega finala med Carlosom Alcarazom in Novakom Đokovićem bi bilo veliko presenečenje. Španec se bo v ponovitvi lanskega polfinala pomeril z Rusom Daniilom Medvedjevom, ki je v četrtfinalu ugnal prvega igralca sveta Jannika Sinnerja. Medvedjev je bil lani povsem brez možnosti, saj je dobil vsega devet iger, po tri v vsakem nizu. Đoković se bo pomeril proti presenečenju turnirja Lorenzu Musettiju. Italijan je z uvrstitvijo med najboljšo četverico dosegel svoj daleč največji uspeh. »Po rojstvu sina je uvrstitev v polfinale Wimbledona moj najlepši dan v življenju, če želite pa najlepši v moji športni poti,« je navdušeno pripovedoval Lorenzo Musetti ter resneje nadaljeval: »Novak je legenda našega športa, v mojih očeh je najboljši prav v Wimbledonu. A se ne bojim izziva, temveč se ga veselim. Sem igralec, ki rad prenaša pritisk, ki je privilegij.«

»Premagati številko 1 v tenisu je vselej nekaj posebnega. Na poti do zmage se moraš soočiti s številnimi vzponi in padci. To je v športu najtežje. Kako premagujem težke trenutke? Če mi uspe, najlažje tako, da se napajam s težkimi trenutki tekmeca. Lepo je videti, da ima tudi nasprotnik težave, tedaj jih moraš izkoristiti,« je zmagoviti recept pojasnil Daniil Medvedjev, ki ga na poti do osvojitve Wimbledona čaka misija nemogoče. Potem ko je poslal domov številko 1 svetovnega tenisa, bo moral v polfinalu premagati številko 3 in lanskega zmagovalca Carlosa Alcaraza, v finalu pa bržčas še številko 2 in sedemkratnega zmagovalca Novaka Đokovića. »Dobro se spominjam lanskega polfinala. Kaj moram storiti boljše? Preprosto igrati bolje. Bolj moram pritiskati na Carlosov servis ter biti pripravljen na njegovo raznoliko igro. Veselim se izziva,« napoveduje Rus pred današnjim polfinalnim dvobojem proti Alcarazu.