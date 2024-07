Metrel DUS: Bivši direktor opozarja na nepregledne posle z delnicami

Nekdanji dolgoletni direktor Metrela je v pismu delničarjem izpostavil, da so ga nedavno razrešili, ker je opozarjal na netransparentnost pri trgovanju z delnicami Metrela DUS, in jih pozval, naj za člane nadzornega sveta podprejo druge kandidate, kot so predlagani.