Tudi izjemno visoke temperature so se pojavljale redkeje. Mesta so se razširila, s tem pa urbanizirana območja, ki čez dan absorbirajo toploto in jo ponoči oddajajo in s tem zvišujejo jutranje temperature, ki so v vročih dneh čas, ko se človeško telo lahko bolj odpočije, ko lahko prezračimo stanovanje in s tem malo ublažimo kasnejšo vročino. Več se vozimo, dobro pa vemo, kaj pomeni vročina v avtu. Pri tem bo seveda kdo rekel, da ima že večina avtomobilov klimatsko napravo. Res je, a če avto stoji na soncu, se izjemno pregreje in tudi hlajenje potrebuje več časa, da učinkuje. Dokler smo zdravi in dokler kolikor toliko uspešno brez večjih posledic prenašamo vročino, se nam bodo morda obvestila o vročini res zdela nepotrebna, odveč. A če ste bolni, če ste starejši, boste morda na to začeli gledati drugače.

Opozorila so vedno ciljna, namenjena določenim delom prebivalstva. Prav gotovo vam opozorilo o možnosti toče ne bo vzbudilo pozornosti, če živite v bloku, imate avto v garaži in hodite v službo v pisarno. Tudi možnost močnih nalivov vas verjetno ne bo kaj dosti vznemirila. In če spadate med tiste, ki prav čakajo na vročino, se vam bodo zdela opozorila pred vročino nesmiselna. A pomislite na druge, na tiste, ki jim je tako opozorilo dejansko namenjeno. Se vam zdi senzacionalistično, če povemo, da bo »toplotna obremenitev velika«, kot si lahko – tudi danes – preberete na spletni strani Arsa? Ali pa vas moti oranžna barva? Za nekoga morda zadostuje, ko sliši, da bodo najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj, to mu pove vse. Po drugi strani pa dodatno obvestilo o vročini, kdaj tudi soparnosti, vendarle zbudi naše zavedanje o tem. Dobili smo klic veterinarja, da naj v medijih opozorimo, kaj vročina pomeni za živali, da naj bodo njihovi lastniki pozorni nanje, naj jih ne puščajo na soncu, celo v avtu! Očitno je torej še vedno dovolj primerov, ko ljudje ne pomislijo na vročino in njene posledice. To velja tudi za šport, delo, planinarjenje …