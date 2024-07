Laško. »Zavedamo se, da bo v prihodnjih dneh Laško znova središče festivalskega dogajanja, vsak, od najmlajših do najstarejših obiskovalcev, pa bo pri nas našel kaj zase,« napoveduje Enej Kirn, podžupan Laškega, ki ob tem poudarja, da je festival Pivo in cvetje, letošnji že 59. po vrsti, pomemben del tradicije in poletnega dogajanja, ki mu prilagajajo tudi vse gradbene posege. »Ravno zato, ker bo v teh dneh v mesto znova prišlo več deset tisoč obiskovalcev, sta varnost in trajnost na prvem mestu,« pa poudarja Tina Belej, direktorica Stika, ki je glavni organizator dogodka.

Ob predloženi vstopnici z vlakom brezplačno

Vsako leto je zato v določenem času za ves promet zaprta glavna cesta Celje–Zidani Most. »Letos bo zaprta do sobote vsak dan od 20. ure do pete ure zjutraj, v nedeljo pa zaradi parade od 16.30 do 18.30. Z namenom večje varnosti in manjše obremenjenosti mesta smo lani uvedli tudi vstopnino. Ta prinaša boljšo izkušnjo za vse, ki pridejo v Laško poslušat glasbo, posledično smo imeli lani manj oziroma skoraj nič intervencij,« pravi Belejeva. Čeprav je v Laškem obiskovalcem namenjenih nekaj parkirišč, pa v Laškem že zadnjih nekaj let izpostavljajo dobro sodelovanje s Slovenskimi železnicami, saj se lahko vsi, ki kupijo vstopnico, na festival in z njega z vlakom peljejo brezplačno. »Vsak mora ob nakupu vozovnice zgolj predložiti vstopnico za prireditev Pivo in cvetje, in to na kateri koli železniški postaji v Sloveniji,« pove Petra Privšek, vodja službe za prodajo in marketing pri Slovenskih železnicah. In doda, da bo tudi vozni red vlakov v festivalskih dneh prilagojen urniku koncertov v Laškem, poleg rednih vlakov pa bo na voljo še nekaj izrednih.

Trajnostni kozarci

V duhu trajnosti bodo tudi letos v Laškem v uporabi le povratni kozarci za pivo, za katere bo treba plačati kavcijo, ob vračilu kozarca pa bo ta povrnjena. Pollitrski kozarec piva bo stal 3,5 evra, a lahko izberete tudi tistega z nič odstotki alkohola, katerega poraba je v porastu, pove Urban Kramberger, direktor festivala in vodja blagovne skupine Laško, Pivovarne Laško Union, ki bo prihodnje leto praznovala 200-letnico. Največji magnet za obiskovalce festivala pa nedvomno ostaja glasba. »V ospredju bodo domači izvajalci, ki jih bomo slišali in videli v festivalski tehnični izvedbi zvoka, luči in videa, ki je nedvomno najboljša v Sloveniji. Poleg res odličnega izbora domačih glasbenikov pa bo gostovalo tudi nekaj izjemnih tujih, kot je denimo Tony Hadley, pevec nekdanje legendarne skupine Spandau Ballet, ki bo prišel s svojo skupino, pa ena vodilnih electro swing skupin Deladap, pa seveda gosta s Hrvaškega, vedno odlični Gibonni,« napoveduje glasbeni direktor festivala Urban Centa. Včeraj je že nastopil Baby Lasagna, nepozabni zmagovalec Pesmi Evrovizije po glasovanju poslušalcev in poslušalk. Festival se bo končal v nedeljo s parado starodobnikov, pihalnih godb, mažoretk in številnih drugih skupin ter zaključnim Festivalom plehmuzik, ob plesnih korakih domačih in tujih mažoretnih skupin ter odličnih ritmov bobnarskih sestavov.