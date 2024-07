Nenavadna ocena vrednosti zemljišča za bolnišnico

Potem ko so v ponedeljek na ministrstvu za zdravje predstavili rezultate analize lokacij za novo gorenjsko regijsko bolnišnico, so na Mestni občini Kranj zavihali rokave in pripravili devet strani pripomb. Na Jesenicah so se na temo rezultatov sestali občinski svetniki, v Radovljici, po analizi najbolje ocenjeni lokaciji, za zdaj o morebitnih pripombah molčijo.