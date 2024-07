#kritika Izkušnje brez tveganja

Skoraj ni mogoče spregledati, da zanimanje širšega občinstva za klasično glasbo vse bolj upada. Vzrokov je gotovo več in logično je, da se pogon klasične glasbe poskuša upirati takšnim izgubam, pri čemer pa v rešitvah paradoksalno prevladujejo tipične marketinške strategije, ki jih poznamo iz popularne kulture. Ena od njih je povezana s fetišiziranjem objekta – na klasično glasbo je prilepljena zunanja objektnost, ki s stvarjo samo, torej glasbo, nima pomembnejše zveze, zdi pa se, da bo občinstvo privabila iz drugih, bolj mikavnih razlogov, med katerimi je visoko na lestvici imidž nastopajočega. V podobno kategorijo sodi favoriziranje izrazito mladih glasbenikov, ki naj že s svojo podobo in medmrežno prezenco nagovarjajo svoje vrstnike, na drugem polu istih prizadevanj pa so nastopi starejših, legendarnih mož, ki naj bi nam najbrž dali na znanje, da je duh neumrljiv.