Filmski festival Cinehill: Vrnitev k naravi in provokativne projekcije

Motovunski filmski festival se je od svojega imena in priljubljene istrske lokacije, na kateri se je odvijal zadnjih 25 let, poslovil že lani, ko se je edicija izjemoma odvila na dveh lokacijah: stari in novi. A če so lani z okrnjenim programom še postavljali svojo novo identiteto, festival Cinehill, umeščen v neokrnjeno naravo Gorskega kotarja, se ta letos med 24. in 28. julijem zaganja v svoji polni kapaciteti.