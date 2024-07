Danes se je nadaljevalo sojenje Igorju Bajžlju in njegovi ženi Lidiji Giuliatti Bajželj, ki sta po prepričanju tožilstva od smrti njunega sina Andreja avgusta 2019 do avgusta 2022 najmanj eni osebi naročila umor Amarja T. Plačala naj bi 15.000 evrov, a do likvidacije ni prišlo, zato naj bi Giuliatti-Bajžljeva 28. novembra istega leta umor naročila še Enesu M. Ta pa je obvestil Amarja, ki je šel na policijo. Amarju naj bi se hotela maščevati, ker sta ga krivila za sinovo smrt. Našli so ga mrtvega v avtu na Rakovi Jelši, šlo naj bi za predoziranje z drogo. Zakonca očitke odločno zanikata. Obtoženka trdi, da je z Enesom komunicirala le zato, ker ji je rekel, da ima informacije o sinovi smrti. A se ji je nato kar sam ponujal za Amarjevega likvidatorja.

Likvidirati, a ne ve, kako

Sodni senat pod vodstvom Tine Lesar je dr. Petru Preglju naročil, naj izdela psihiatrično oceno obtoženke v obeh kritičnih obdobjih, torej od avgusta 2019 do avgusta 2022 ter 28. novembra 2022. Kot je pojasnil danes, v prvem obdobju ni imela nobene psihične motnje, so bila pa prisotna negativna čustvena stanja, ki so se kazala v »znižanju razpoloženja«. Sposobnost razumevanja posledic svojih dejanj in nadzora nad njimi je bila zmanjšana, a ne bistveno. Na sporni dan novembra pa sta bili obe omenjeni komponenti bistveno zmanjšani zaradi akutne intoksikacije z uspavali in analgetiki, saj je imela operacijo krčnih žil. Vplivale so tudi bolečine po operaciji, negativno čustveno stanje in podobno. Sposobnost presoje je bila torej okrnjena.

Zaslišali so tudi Eriko Huš, vodjo skupine kriminalistov, ki se je ukvarjala s tem primerom. Po prijetju zakoncev se je posvetila posnetkom pogovorov na zaseženih telefonih, saj sta tako obtoženka kot Enes pogovore snemala. Danes je razložila, da so najbolj izstopali pogovori obtoženke z Enesom in z neko gospo Bebo. Enesu je na primer poslala Amarjev naslov in fotografijo njegove hiše. Ko je zagotovil, da bo »on šel s tega sveta«, mu je zabičala, da »ne sme ničesar zaj....«, omenjena je bila tudi cena 15.000 evrov. Bebi pa je med drugim dejala, da je treba Amarja likvidirati, a še ne ve, kako. Pripovedovala je tudi o moškem, ki je bil v zaporu 15 let (in je »nezanesljiv, zblojen«), s katerim se je sestala in ga nagovorila, naj »ti iz Metelkove nekaj naredijo« ter da mu garantira, da ga »čaka kuverta«. Prav tako je izjavila, da je škoda, ker je tistemu »takrat plačala, da gre malo obiskat Rakovo«.

Trditve o podkupljenih policistih

Obtoženka in Enes sta se avgusta 2022 tudi sestala. Tudi ta pogovor sta vsak zase posnela. Obramba zatrjuje, da tožilstvo navaja le izseke iz njunega sicer dvournega pogovora, samo tiste, ki so za obtoženko obremenjujoči. Da je Enes nanjo močno pritiskal in jo napeljeval k naročilu umora, pa pozablja. Najprej bi Amarja likvidiral za plačilo, na koncu pogovora pa celo brezplačno. Ko so jo danes o tem povprašali, je kriminalistka odvrnila, da je bilo »res slišati bolj, kot da on napeljuje njo«.

V tem pogovoru je Enes obtoženko tudi prepričeval, da so na policijski postaj Vič vsi policisti podkupljeni in da jemljejo odstotke od preprodaje droge. Izjavil je tudi, da je policist Miha Avsec v zvezi z umorom njenega sina vse pometel pod preprogo. Zagovornika sta kriminalistko vprašala, ali je skupina preverjala tudi te Enesove izjave, če so ga že obravnavali kot verodostojno pričo. Odvrnila je, da ne, saj so preiskovali konkretno napeljevanje k umoru. Zaslišali so tudi policista Avsca. Menil je, da ga je Enes verjetno omenil zato, ker je delal na PP Vič in ga je poznal. Policist ga je namreč že obravnaval kot osumljenega za premoženjske delikte. Enesa je označil za zelo preračunljivega človeka.