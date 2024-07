Uresničene sanje, veselje, sreča in ponos. Vse to je zaznamovalo današnjo veličastno predstavitev olimpijske reprezentance Slovenije Pariz 2024, s katero je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) naznanil začetek letošnje poletne olimpijske sezone. Ta bo svoj prvi vrhunec dosegla 26. julija, ko bo v francoski prestolnici, kamor se bo olimpijski duh vrnil po stotih letih, potekala spektakularna otvoritev iger.

Približno 10.500 najboljših športnikov sveta se bo vse do 11. avgusta med seboj pomerilo v 48 športnih panogah oziroma 329 športnih disciplinah, med njimi pa bo tudi 90 slovenskih športnikov (46 moških in 44 žensk). Prvič v zgodovini bodo barve Slovenije na olimpijskih igrah zastopali predstavniki treh ekipnih športov: moška in ženska rokometna reprezentanca ter moška odbojkarsko zasedba. Olimpijskim igram bodo med 28. avgustom in 8. septembrom tradicionalno sledile še paraolimpijske igre. Nastopilo bo petnajst slovenskih športnikov invalidov.

Kolajne bodo slavili v slovenski hiši

Tako kot se za najelitnejše športnike na svetu spodobi, tako je z velikim spoštovanjem in radostjo zbrana množica navijačev in podpornikov na koprskem Ukmarjevem trgu danes zvečer pričakala druščino kvalificiranih slovenskih olimpijcev in olimpijk. Ti so se na odru ponosno sprehodili v novi olimpijski kolekciji oblačil, ki jih bodo tudi v enem najbolj modnih mest na svetu tradicionalno zaznamovale modra, zelena in bela barva. Posebnost letošnje pariške kolekcije, pod katero se je že dvanajstič podpisal Sandi Murovec, je baretka za slavnostno odprtje.

Slavje pa si slovenska olimpijska odprava obeta tudi z vidika prepoznavnosti naše države, krepitve gospodarskih vezi in večje turistične prepoznavnosti. Slovenija se bo namreč v elitnem Parizu svetovni javnosti tretjič v zgodovini predstavila tudi s slovensko hišo. »Ta bo največja doslej, v njej pa bodo potekali različni dogodki – tudi sprejemi športnikov, ki bodo dosegli olimpijska odličja,« napoveduje programska vodja slovenske hiše in zlata olimpijka iz Londona Urška Žolnir Jugovar.

Koliko olimpijski kolajn si obetajo, je vselej nehvaležno vprašanje, a športniki danes vseeno niso skrivali optimizma. Najboljša športna plezalka na svetu in olimpijska prvakinja iz Tokia Janja Garnbret je povedala, da z navdušenjem pričakuje odhod v Pariz, na katerega jo vežejo čudoviti spomini. Leta 2016 je namreč tam pri svojih šestnajstih letih prvič postala svetovna prvakinja v težavnostnem plezanju.

»V Parizu čutim posebno energijo. Moji občutki so sicer tokrat drugačni kot pred olimpijskimi igrami v Tokiu, saj sedaj že vem, kako potekajo olimpijske igre, kako je v olimpijski vasi in kako je tekmovati na najelitnejšem tekmovanju na svetu,« je povedala Garnbretova. Poudarila je, da v francosko prestolnico prihaja izkušenejša: »Ker že imam olimpijsko zlato, sem morda tudi bolj sproščena, po drugi strani pa se tudi dobro počutim in sem odlično pripravljena, saj so treningi potekali po načrtu.«

Z mislimi na olimpijskem prizorišču je tudi že eden najboljših slovenskih parašportnikov strelec Franček Gorazd Tiršek. Njegovi zadnji tedni pred olimpijskim nastopom bodo temeljili na treningu in mentalni pripravljenosti. »Vsak športnik mora biti zelo ponosen, da lahko na svojih prsih nosi grb svoje države, še posebej takrat, ko zastava plapola na podelitvi kolajn. A v športu sta prisotni tako sreča kot tudi smola, čeprav si vsi želimo, da nas večkrat obišče sreča,« je sklenil Tiršek.

100 let od dvojne Štukljeve olimpijske zmage

»Vrnili smo se v čas druženja reprezentance, kot smo to počeli pred koronskimi časi. Športnike, ki so ponovno zažareli na odru, kot si zaslužijo, smo vrnili med navijače. Zelo nas veseli, da bodo v Parizu spet lahko nastopili pred polnimi tribunami občudovalcev,« je povedala tiskovna predstavnica slovenskih olimpijcev Alja Pahor. Dodala je, da je nekaj vstopnic za ogled olimpijskih tekmovanj, ki naj bi se sicer kljub zasoljenim cenam dobro prodajale, še na voljo in da jih je možno kupiti le preko uradnega prodajnega kanala organizatorja iger.

Dogodek z olimpijskim pridihom v Kopru je pospremil bogat glasbeni in zabavni program, obiskovalci pa so se po ogledu plesnih točk in drugih presenečenj na odru za piko na i poveselili še ob koncertu skupine Tabu. Rajanje se je zavleklo v noč, navijači in podporniki pa so najštevilčnejši olimpijski ekipi v zgodovini Slovenije zaželeli veliko uspeha na poti do uresničitve olimpijskih sanj v francoski prestolnici.

Naj spomnimo, da je Pariz v srca Slovencev zapisan z zlatimi črkami. Letos namreč mineva 100 let od prvih dveh slovenskih zlatih kolajn na olimpijskih igrah: telovadec Leon Štukelj ju je leta 1924 v Parizu osvojil v športnih disciplinah mnogoboj in drog.

