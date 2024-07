Občinski svetniki zasedali na dvatisočaku

Zamisel o tem, da bi se Radečani, pravzaprav občinski svetniki, enkrat v mandatu zbrali na redni seji občinskega sveta na dobrih dva tisoč metrih nadmorske višine, na Prehodavcih v Julijskih Alpah, je zorela kar nekaj let. Letos so jo udejanjili in redno sejo združili s praznovanjem 70-letnice te visokogorske postojanke.